В США сообщили о нехватке вакцин

В США на фоне информационной кампании о всеобщей вакцинации наблюдается нехватка вакцин от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Хотя бы одну дозу прививки получили уже 30 миллионов американцев, в стране делают около 1,3 миллиона уколов вакцины ежедневно. Однако инструменты для распространения препаратов ограничены, и власти опасаются призывать все население вакцинироваться, не имея возможности обеспечить прививку для всех. Поэтому значительная часть из 1 миллиарда долларов, выделенных на кампанию, пока «заморожены».

«Мы должны сделать продукт доступным, прежде чем призывать людей его получить. Мы пока не готовы», — приводит издание слова Марка Вебера, федерального чиновника, ответственного за рекламную кампанию государственной борьбы с COVID-19. Другие собеседники Politico отмечают, что это одна из самых сложных задач, с которой сталкивалось американское правительство.

Как сообщает The Hill, для всеобщей вакцинации президент США Джо Байден собирается использовать стадионы, предоставленные Национальной футбольной лигой.

Более 40 процентов из всех доз вакцины приходится на США и Великобританию. Как сообщали СМИ ранее, медленная вакцинация в бедных странах приведет к материальному ущербу для развитых стран.