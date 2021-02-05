Медленная вакцинация бедных обойдется экономике в триллионы долларов

Восстановление глобальной экономики может застопориться из-за медленной вакцинации от коронавируса более бедных стран. Это обойдется экономике в триллионы долларов, пишет Bloomberg.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря «Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор

На долю США и Великобритании приходится 40 процентов от 119,8 миллиона доз вакцины. При этом в большей части стран Центральной Азии и Центральной Америки вакцинация еще не началась или движется медленно. Это означает, что государства с формирующейся рыночной экономикой рискуют еще больше отстать в восстановлении.

Кроме того, мутации вируса порождают новые кризисы в области здравоохранения и экономики. Неравномерное распределение вакцин может лишить мировую экономику до 9,2 триллиона долларов, говорится в исследовании, проведенном по заказу Международной торговой палаты.

Богатые страны вынуждены отправлять вакцины в более бедные государства. Эксперты отмечают, что 49 процентов экономических издержек из-за продолжающейся пандемии станут нести страны с развитой экономикой, даже если там будет обеспечена массовая вакцинация.

Слишком низкие темпы вакцинации в Европе грозят ей значительными потерями и даже провалом в экономике. К такому выводу ранее пришли эксперты международной страховой компании Euler Hermes. Промедление грозит дополнительными расходами на сумму 90 миллиардов евро только в 2021 году. Это сравнимо с потерей двух процентных пунктов в росте ВВП.