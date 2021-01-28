Восстановление главной экономики Европы застопорилось

Восстановление Германии, которую называют первой экономикой Европы, застопорилось из-за введения новых ограничений на фоне роста числа заболевших коронавирусом в стране. Как сообщает Bloomberg, рост ВВП в этом году ожидается на уровне 3 процентов, хотя ранее прогнозировалось не мене 4,1 процента.

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«Восстановление продолжится и в 2021 году, хотя и с меньшей динамикой», — заметил министр экономики Питер Альтмайер. После сокращения на 5 процентов в прошлом году власти страны верят в возвращение к докризисным показателям только к 2022 году — примерно на полгода позже предыдущего прогноза.

Коронавирусные ограничения в Европе постепенно ужесточаются с середины ноября 2020 года. Новый пакет мер включает закрытие магазинов и ограничения собраний. Локдаун действует до середины февраля и на фоне опасений о появлении новых штаммов COVID-19 пока нет признаков того, что ограничения снимут в ближайшие недели.

Ранее в январе Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал новый прогноз по состоянию мировой экономики. Ожидается, что в текущем году она вырастет на 5,5 процента. Однако для устойчивого развития все еще остаются риски. МВФ снизил прогноз для еврозоны: экономика региона в этом году вырастет только на 4,2 процента. Экономическая активность в регионе замедлилась в последнем квартале 2020-го, тенденция продолжится и в первой половине 2021-го.