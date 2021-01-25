Главная экономика Европы потеряла оптимизм

Показатели индекса деловой активности Германии упали до шестимесячного минимума в январе (с 92,2 до 90,1 пункта), поскольку вторая волна COVID-19 приостановила восстановление главной экономики Европы, пишет Reuters.

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Немецкий бизнес теряет оптимизм. «Первый квартал остается трудным для страны, потери в сфере услуг слишком велики», — сказал экономист VP Bank Томас Гицель. Германия продлила карантинные ограничения, некоторые из которых будут действовать до середины февраля. Ранее несколько наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса федеральных земель Германии потребовали от правительства продлить локдаун.

В прошлом году ВВП Германии упал на пять процентов, в 2021 году ожидается рост на три процента. Однако экономику Германии может постигнуть «серьезная неудача», если власти решат продлить действие жестких ограничительных мер из-за COVID-19 еще на несколько месяцев, следует из отчета Центробанка страны.

Также в ЦБ уточнили, что в последние три месяца 2020 года экономика ФРГ показывала нулевой рост, так как спад в гостиничном бизнесе и розничной торговле был компенсирован отскоком в промышленности и строительстве.