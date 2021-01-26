Ценам на нефть пообещали рост

В 2021 году мировые цены на нефть вырастут более чем на 20 процентов от уровня прошлого года, пообещали в Международном валютном фонде (МВФ). В январском докладе организации говорится, что тем не менее нефтяные цены все еще будут значительно ниже уровня 2019 года.

МВФ также прогнозирует повышение цен на другие товары, в частности, ожидается рост цен на металлы. «Для того чтобы повсеместно поставить пандемию под контроль, требуется активное многостороннее сотрудничество», — говорится в докладе.

В целом мировая экономика в этом году вырастет на 5,5 процента. Россию ожидает рост на 3 процента вместо 2,8 процента, прогнозировавшихся в октябре. В 2022 году ожидается рост на 3,9 процента. Однако для устойчивого восстановления глобальной экономики все еще остаются риски, в частности, появление новых штаммов коронавируса, предупредили в МВФ.

На фоне общемирового падения спроса на нефть ненужными оказались и супертанкеры, которые использовали для ее перевозки. Теперь их могут отправить на металлолом, такая судьба может постичь два процента от всех супертанкеров в мире. В основном это коснется судов, возраст которых превышает 15 лет.