Будущее мировой экономики стало оптимистичнее

Международный валютный фонд (МВФ) стал более оптимистично оценивать перспективы мировой экономики и ждет, что в текущем году она вырастет на 5,5 процента. Однако для устойчивого развития все еще остаются риски, среди них называют появление новых штаммов коронавируса, передает CNBC.

Несмотря на то что во многих странах началась вакцинация, МВФ обеспокоен риском, который новые варианты COVID-19 представляют для восстановления после пандемии. «Сейчас многое зависит от исхода этой гонки между мутирующим вирусом и вакцинами», — заметил главный экономист фонда Гита Гопинатх. По-прежнему остается большая неопределенность, и перспективы разных стран сильно отличаются.

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МВФ снизил прогноз для еврозоны: экономика региона в этом году вырастет только на 4,2 процента. Экономическая активность в регионе замедлилась в последнем квартале 2020-го, тенденция продолжится и в первой половине 2021-го. МВФ не ожидает, что зона евро вернется к уровням конца 2019 года до конца 2022 года.

Прогноз для США, наоборот, изменили в сторону увеличения: ВВП там должен вырасти 5,1 процента, а рост Китая по прогнозам должен превысить 8 процентов. Что касается России, то, как указали в МВФ, экономику страны ожидает рост на 3 процента вместо 2,8 процента, прогнозировавшихся в октябре 2020-го. В 2022 году ожидается рост на 3,9 процента, отмечает ТАСС.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ущерб мировой экономике от так называемого вакцинного национализма может составить 9,2 триллиона долларов. В ВОЗ указали, что с каждым днем разрыв между странами становится все больше, и если не принять меры, может произойти катастрофа.