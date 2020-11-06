Китайская экономика перестала нуждаться в поддержке

Власти Китая думают об отмене мер поддержки экономики, принятых из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Центральный банк страны перестанет проводить дальнейшее монетарное смягчение на фоне быстрого восстановления экономики. Это резко контрастирует с США и Европой, где вторая волна пандемии и подъем заболеваемости вынуждают правительства рассматривать дополнительное стимулирование.

Общая ситуация в Китае лучше, чем в международной экономике, заявил председатель Народного банка страны Лю Гоцян (Liu Guoqiang). Экономика восполнила все потери, понесенные в первом полугодии. При этом восстановление сначала было вызвано ростом экспорта и промышленным производством, а затем увеличилось потребление.

С января по сентябрь этого года китайская экономика прибавила 0,7 процента, несмотря на пандемию коронавируса. Международный валютный фонд (МВФ) ранее назвал Китай единственной из крупнейших экономик мира, которая вырастет по итогам 2020 года. Ожидается, что в нынешнем году китайский ВВП прибавит 1,2 процента, а в 2021-м вырастет на 8,2 процента.