Китаю предрекли экономическое доминирование над США в течение 10 лет. Об этом написало американское агентство Bloomberg на фоне выступления председателя КНР Си Цзиньпина на открытии пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

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В рамках встречи он представил участникам заседания проект 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 годы). Поскольку пленум традиционно проходит в закрытом формате, подробности плана будут известны позднее. Однако ожидается, что Китай сделает ставку на технологические инновации и улучшении экологии.

Как пишет агентство, если в ближайшие годы темпы роста китайского ВВП сохранятся на прежнем уровне, то экономика Китая, которая в настоящее время занимает второе место в мире, в течение десятилетия обгонит экономику США — нынешнего лидера рейтинга.

С января по сентябрь 2020 года китайская экономика прибавила 0,7 процента, несмотря на пандемию коронавируса. Международный валютный фонд (МВФ) ранее назвал Китай единственной из крупнейших экономик мира, которая вырастет по итогам 2020 года. Ожидается, что в нынешнем году китайский ВВП прибавит 1,2 процента, а в 2021-м вырастет на 8,2 процента.