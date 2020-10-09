В успехах Китая заметили подвох

Опрошенные CNBC финансисты заметили подвох в сообщениях об успехах китайской экономики, якобы восстановившейся от последствий пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса. По их словам, имеющиеся данные не позволяют сделать однозначного вывода о преодолении трудностей.
Аналитики указывают на то обстоятельство, что рост ВВП, о котором любят говорить власти Китая, достигнут в сравнении с предыдущими периодами нынешнего года, а не по отношению к аналогичным периодам прошлого (в годовом исчислении или год к году).
Кроме того, восстановление национальной экономики от последствий коронавируса и связанных с ним ограничений происходит неравномерно на всей территории страны: показатели крупных городов и прибрежных районов улучшаются гораздо быстрее. Из-за этого специалисты предпочитают называть восстановление неоднозначным.
«На самом деле параллельно происходит два восстановления. Правительство стремится рекламировать восстановление Пекина, Шанхая и провинция Гуандун, но это отнюдь не вся территория Китая, и даже не ее большая часть», — отметил глава исследовательской компании China Beige Book Леланд Миллер. В остальной части страны, по его словам, наблюдается куда более сдержанный рост.
Более того, некоторые предприятия в не имеющих выхода к морю провинциях в третьем квартале показали спад не только по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но также и относительно второго квартала. Помимо прямых свидетельств спада, присутствуют и косвенные, главное из которых — замедление корпоративных заимствований. Потребности компаний в заемном капитале значительно снизились, что должно отразиться на объеме производства в будущем.
При этом аналитики отмечают некоторый повод для осторожного оптимизма. Главным образом он выражается в возросшем количестве поездок по стране. В конце сентября, когда в Китае отмечается национальный праздник, известный как «Золотая неделя», число пассажирских перевозок составило 600 миллионов. Это все еще хуже результатов прошлого года (800 миллионов человек), но больше, нежели в предыдущие периоды.