Названо преимущество Азии перед остальным миром

У Азии есть хорошие шансы для восстановления экономики от пандемии коронавируса — в этом состоит преимущество региона перед остальным миром, заключили в Goldman Sachs. Аналитики инвестиционного банка указывают, что роль в этом играет как расположение, так и тот факт, что азиатские страны относительно хорошо смогли взять ситуацию с распространением вируса под контроль. Об этом сообщает CNBC.

Эксперты признают, что глобальная изоляция, спровоцированная пандемией, нанесла мощный удар по мировой экономике, но сейчас можно видеть импульс для восстановления. В целом прогнозы Goldman Sachs по стабилизации на рынках в 2021-м остаются позитивными. Одним из плюсов для Азии видят в победе Джо Байдена на выборах президента США: тогда торговая политика Вашингтона может измениться.

В свою очередь, в инвестиционной компании Invesco уверены, что восстановление Китая потянет за собой соседние страны. Основную роль в этом сыграет восстановление потребительской активности. Сейчас производство в Китае растет самыми быстрыми темпами почти за десятилетие. Такая динамика свидетельствует о том, что восстановление экономики начинает набирать обороты.