Восстановление экономики Китая застопорилось

В сентябре восстановление экономики Китая от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, резко застопорилось, заключает Bloomberg.

Аналитики полагают, что сейчас китайская экономика начала откатываться назад. Агентство отмечает, что на это указывает ослабление деловой активности, падение продаж недвижимости и автомобилей, а также общая слабость фондового рынка. В целом восстановление характеризуют как неравномерное: с одной стороны растут объемы производства, а с другой — замедление развития малых предприятий.

Еще в середине лета считалось, что экономика Китая первой в мире оправилась от коронавируса. ВВП страны увеличился на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда КНР смогла избежать технической рецессии. Во втором квартале 2020-го именно Китай оказался единственной страной G20, чья экономика не обрушилась, а выросла.

В целом ВВП стран G20 во втором квартале 2020 года рухнул на беспрецедентные 6,9 процента. Больше всего экономика сократилась в Индии — на 25,2 процента, следом идет Великобритания (на 20,4 процента). В Южной Корее и России снижение ВВП было менее существенным — на 3,2 процента в обеих странах.