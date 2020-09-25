Оценены последствия пандемии для мировой экономики

В Международном валютном фонде (МВФ) оценили последствия пандемии коронавируса для мировой экономики. По мнению представителя фонда Джерри Райса, они могут быть менее серьезными, чем предполагалось ранее. Его слова приводит РИА Новости.

В МВФ говорят о том, что ситуация начинает постепенно выправляться. В частности, хорошие результаты показывает Китай и ряд других развитых экономик, но на развивающихся рынках ситуация по-прежнему остается сложной. «Мы также видим знаки того, как мировая торговля медленно восстанавливается», — подчеркнул Райс.

Ранее в сентябре стали известны общие потери российской экономики от пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничений. По подсчетам экспертов Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), по итогам второго квартала снижение ВВП составило 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В первом квартале потери равнялись 0,5 процента.

Основной удар пришелся на оптовую и розничную торговлю, транспорт, сельское хозяйство, строительство, обрабатывающую промышленность, а также прочие услуги.