Подсчитаны потери экономики России от коронавируса

Сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) подсчитали общие потери экономики России от коронавируса и введенных из-за него ограничений. Выдержки из исследования приводит «Коммерсантъ».

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По итогам второго квартала снижение ВВП составило 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В первом квартале потери равнялись 0,5 процента. Основной удар пришелся на семь секторов, продемонстрировавших существенное сокращение добавленной стоимости: оптовую и розничную торговлю, транспорт, сельское хозяйство, строительство, обрабатывающую промышленность, а также прочие услуги.

Авторы исследования опирались на гипотетические показатели, которых удалось бы достичь при обычном количестве рабочих дней. В первом квартале из-за введенного властями режима самоизоляции рабочих дней было на три меньше нормы, во втором — на 23.

Оценка РАНХиГС оказалась более оптимистичной по сравнению с версией Росстата, по данным которого российский ВВП во втором квартале снизился на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом в январе-марте был зафиксирован рост на 1,6 процента, а общий спад за первое полугодие составил 3,4 процента.