Азиатский рынок стал привлекательнее американского

Азиатский фондовый рынок на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса стал привлекательнее американского, пишет CNBC со ссылкой на аналитика швейцарского инвестбанка Credit Suisse Суреша Тантиа.

По словам финансиста, главными факторами, влияющими на привлекательность азиатских активов, являются относительно быстрое восстановление экономики и отсутствие политических рисков наподобие президентских выборов в США. К тому же акции на азиатских биржах отличаются более низкой стоимостью, что привлекает не только институциональных, но и розничных инвесторов.

Лидером роста среди азиатских стран снова стал Китай, и его показатели последних месяцев впечатляют, отмечает Тантиа. В остальных странах и территориях региона, например, в Южной Корее, Гонконге и Тайване, коронавирус удалось во многом взять под контроль.

Преимущества есть и у азиатских корпоративных облигаций: их доходность выше, нежели у американских аналогов — средние три процента против двух (и против 0,68 процента у самых популярных 10-летних казначейских бумаг).

Основной риск на американском рынке, помимо более острой фазы пандемии, связан с ожиданиями инвесторов по поводу результатов выборов. Многие опасаются, что в случае победы демократа Джо Байдена будут повышены корпоративные налоги. Это приведет к сокращению прибыли компаний и, как следствие, к снижению выплачиваемых дивидендов, что отразится на стоимости их акций.

«Инвесторы должны смотреть на Азию, а не на США, когда дело доходит до акций и облигаций», — подытожил Тантиа.