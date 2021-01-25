Мир накрыл глобальный транспортный кризис из-за дефицита контейнеров

Мировые торговые компании накрыл транспортный кризис из-за дефицита контейнеров для перевозки. Как сообщает CNBC, стоимость доставки за последнее время выросла на 300 процентов. Критическая нехватка контейнеров приводит к увеличению стоимости доставки и задержкам поставок товаров, купленных в Китае. А связанные с этим расходы либо покрываются ритейлерами, либо перекладываются на потребителей.

Сейчас спотовые ставки на поставки из Китая в США и Европу составляют около шести тысяч долларов за контейнер по сравнению с обычной ценой в 1,2 тысячи долларов. Фактически дефицит в Азии привел к аналогичному кризису во многих европейских странах, например, в Германии, Австрии и Венгрии, поскольку судоходные компании перенаправляют контейнеры на Восток как можно быстрее.

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Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию неравномерным восстановлением мировой экономики в условиях пандемии коронавируса. Сейчас Китай отправляет намного больше товаров в США и Европу, чем наоборот. Экономика Китая восстановилась быстрее, поскольку во втором квартале прошлого года вирусная ситуация на его границах была практически под контролем. В результате контейнеры застревают на Западе, тогда как действительно нужны в Азии. При этом построить больше контейнеров тоже сложно: пандемия ударила по отрасли стали и пиломатериалов, которые необходимы для их производства.

О дефиците контейнеров стало известно в декабре прошлого года. Как указывала газета «Коммерсантъ», дисбаланс торговли Китая с США и Европой еще усугубился, и пустые контейнеры скопились в Северной Америке. Это чревато нехваткой товаров из Китая, например, электроники, а также ростом цен и увеличением сроков доставки.

По словам участников рынка, дефицит контейнеров мог случиться, в частности, из-за отложенного спроса, вызванного пандемией. Еще одна причина — дисбаланс между азиатскими производителями и американскими потребителями: Китай прекратил покупать в США товары, а США продолжают покупать в КНР, в итоге контейнеры уходят в Америку, а обратно не возвращаются.