Моряки предупредили об остановке мировой торговли

Мировая торговля может частично или полностью остановиться, поскольку значительная часть моряков готовы перестать работать на грузовых судах. Об этом предупредила Международная федерация транспортных рабочих, которая представляет около половины моряков мира, передает CNN.

Срок срочного продления контрактов с работниками истек 16 июня. Теперь федерация сделает все возможное, чтобы помочь экипажам вернуться домой.

Более 200 тысяч моряков в течение нескольких месяцев не могли попасть в порты из-за пандемии коронавируса. Если они решат покинуть корабли, то это может привести к перебоям или даже остановке доставки товаров, в том числе продовольствия, топлива и лекарств. Хаос в отрасли крайне негативно скажется на мировых поставках, поскольку, по данным Всемирной конференции ООН по торговле и развитию, около 80 процентов мировой торговли товарами осуществляется по воде.

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«Некоторые моряки были на борту более года, из-за пандемии правительства не разрешали многим выйти на берег даже на прогулку. Они называют корабли плавающими тюрьмами», — отметил представитель федерации Дейв Хейндел. В соответствии с Конвенцией о труде, в море разрешено проводить 11 месяцев, но некоторые остаются там более 15.

Maersk, крупнейшая в мире компания по перевозке контейнеров, заявила, что 35 процентов из 6,6 тысячи моряков находились на борту дольше, чем это предусмотрено контрактным соглашением. Основные участники рынка заявили о неспособности правительств справиться с «гуманитарным кризисом», существующим в отрасли.

Ранее сообщалось, что многие страны начали делать запасы продуктов питания из-за распространения коронавируса. Это ставит под угрозу мировую экономику.

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