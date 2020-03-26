Запасающие еду страны стали угрозой мировой торговле

Из-за распространения коронавируса многие страны начали делать запасы продуктов питания, такие действия ставят под угрозу мировую экономику, сообщает Bloomberg. Агентство указывает, что вирус может оказать долгосрочное влияние на цепочки поставок.

К примеру, Казахстан, один из крупнейших поставщиков пшеничной муки, запретил экспорт этого продукта наряду с морковью, сахаром и картофелем. Сербия остановила поставки подсолнечного масла и других товаров, а из России временно запретили вывозить крупы.

Хотя запасов продовольствия достаточно, доставку продуктов осложняют логистические препятствия, и, по мнению аналитиков, ситуация усугубляется. Независимый консультант Энн Берг не исключает, что принимаемые властями стран ограничительные меры могут перекинуться и на продовольственную политику. Это в конечном итоге рискует обернуться ростом цен.

На фоне глобального карантина мировую экономику ждет глобальный спад. В частности, закрытие заводов и сокращение авиасообщения приводят к падению индекса деловой активности. Например, в Еврозоне этот показатель упал до минимума с 1998 года.

Ранее Международный валютный фонд заявил, что в 2020 году высока вероятность глобальной рецессии. По прогнозам главы организации Кристалины Георигиевой, ситуация может быть такой же, как во время мирового финансового кризиса в 2008 году, и даже хуже.

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