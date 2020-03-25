Мировой экономике посулили ужасное будущее

Из-за пандемии коронавируса мировую экономику ожидает ужасное будущее, пишет Bloomberg. На фоне общего карантина и жестких ограничений, введенных властями разных стран, чтобы не допустить распространение болезни, в первой половине текущего года в мировой экономике произойдет резкий спад.
Агентство указывает, что закрытие заводов и сокращение авиасообщения приводит к падению индекса деловой активности. Например, в Еврозоне этот показатель упал до минимума с 1998 года. «Ближайшие экономические перспективы ужасны», — посулил старший экономический советник HSBC Holdings Стивен Кинг.
Ранее Международный валютный фонд заявил, что в 2020 году высока вероятность глобальной рецессии. По прогнозам главы организации Кристалины Георигиевой, ситуация может быть такой же, как во время мирового финансового кризиса в 2008 году, и даже хуже. «Экономическое воздействие будет и будет серьезным», — подчеркнула она.
В целом в мире уже начался глобальный экономический кризис. Прогнозы специалистов на рост ВВП по итогам 2020 года варьируются от минус 2 до плюс 2,7 процента.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения