Товарам из Китая предрекли дефицит

Отправка контейнеров морем резко подорожала из-за дефицита, это чревато нехваткой товаров из Китая, например, электроники, а также ростом цен и увеличением сроков доставки. Как сообщает «Коммерсантъ», ситуация не исправится по крайней мере до января. Сейчас дисбаланс торговли Китая с США и Европой еще сильнее усугубился, и порожние контейнеры скопились в Северной Америке, уточняет газета.

Сейчас контейнеров сильно не хватает, из-за этого выросли ставки фрахта. В частности, на направлении Китай — Россия за последние несколько недель они увеличились с трех до шести тысяч долларов, а на других направлениях цены подскочили в пять раз. На фоне нехватки контейнеров датская Maersk убрала с сайта возможность букирования онлайн, а гонконгская Sinokor разослала письма, что приостанавливает букирование на весь декабрь. Источники «Коммерсанта» рассказали, что небольшие производства и вовсе приостановили выпуск продукции, поскольку новые ставки фрахта оказались для них неподъемными.

По словам участников рынка, дефцит контейнеров мог случиться, в частности, из-за отложенного спроса, вызванного пандемией. Еще одна причина — дисбаланс между азиатскими производителями и американскими потребителями: Китай прекратил покупать у США товары, а США продолжают покупать в КНР, в итоге контейнеры уходят в Америку, а назад не возвращаются.