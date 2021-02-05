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Johnson & Johnson попросила власти США одобрить ее вакцину от коронавируса

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Фото: Dado Ruvic / REUTERS

Американская корпорация Johnson & Johnson направила запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США об одобрении применения ее вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Речь идет о применении препарата при «чрезвычайных обстоятельствах».

Вакцина от Johnson & Johnson в третьей фазе испытаний продемонстрировала эффективность до 85 процентов. Ее преимуществом является то, что она дает эффект при введении одной дозы.

Ранее журналист Жак Шустер (Jacques Schuster) в колонке для немецкой газеты Die Welt заявил, что Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V». Журналист подчеркнул, что эффективность вакцины, а также соглашения о ее использовании за рубежом придали России престиж, который будет использоваться и в политическом плане.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.

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