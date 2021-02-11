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Привитый Pfizer американец заразился коронавирусом

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Фото: Carlo Allegri / Reuters

Американец из города Лейк Форест (штат Калифорния) заразился коронавирусом спустя три недели после прививки вакциной Pfizer. Об этом пишет Fox News.

Мужчина по имени Гэри Майкл (Gary Micheal) обратился ко врачам из-за недомогания, не связанного с COVID-19, однако результаты теста на наличие инфекции оказались положительными. По словам американца, это произошло уже после того, как он получил вторую дозу вакцины.

Представитель компании KPC Health доктор Тирсо дель Юнко младший (Dr. Tirso del Junco Jr.) рассказал телеканалу CBS, что новость о заражении уже привитого человека не удивила его.

«Кажется, я слышал о шести или семи случаях [заражения среди вакцинированных] за последние три недели, и, думаю, мы будем продолжать наблюдать подобные случаи все чаще и чаще», — отметил он.

31 января сообщалось, что член Палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Массачусетс Стивен Линч заразился коронавирусом после того, как был вакцинирован препаратом Pfizer/BioNTech. У него не было симптомов заболевания.

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