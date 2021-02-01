Все жители дома престарелых в Испании заразились коронавирусом после вакцинации

Все жители дома престарелых в Испании заразились коронавирусом вскоре после получения первой дозы прививки от фирмы Pfizer, вакцинация которой ведется в стране. Семеро из них скончались, сообщает El Periodico.

Инфекция обнаружилась у всех 78 пенсионеров, проживающих в доме престарелых в городе Лагартера в Толедо. 13 января все они получили укол вакцины Pfizer, а затем, спустя шесть дней, у многих из них стали проявляться первые симптомы SARS-CoV-2, однако они списали это на побочный эффект от прививки.

В конце декабря скончался пациент в Швейцарии, получивший вакцину Pfizer. Врачи указали на то, что ему был 91 год и он страдал от тяжелых болезней помимо COVID-19.

Ранее сообщалось, что медбрат в США заразился коронавирусом, несмотря на прививку вакциной Pfizer. Работающий медбратом в отделениях неотложной помощи двух калифорнийских больниц 45-летний Мэттью В. вакцинировался от коронавируса 18 декабря. Однако 24 декабря он начал испытывать озноб, ломоту и слабость. Через два дня после появления симптомов Мэттью решил провериться на коронавирус — его тест оказался положительным.