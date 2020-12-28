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Израильтянин умер от сердечного приступа спустя пару часов после вакцинации

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Фото: Globallookpress.com

Израильтянин скончался от сердечного приступа спустя пару часов после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Минздрав Израиля в своем Telegram-канале.

75-летний мужчина, живущий на севере страны, долгое время страдал болезнями сердца и неким злокачественным заболеванием. По словам представителей Минздрава, в прошлом он пережил несколько сердечных приступов.

Мужчина сделал прививку от коронавируса у себя дома, где и умер спустя пару часов. Минздрав уже назначил членов комиссии по расследованию этого происшествия. Пока ничего не указывает на то, что смерть мужчины связана с препаратом, поэтому вакцинация в Израиле продолжится.

В конце октября один из добровольцев национальных испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, скончался в Бразилии. 28-летний участник тестов умер «в результате осложнений COVID-19».

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