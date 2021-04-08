В результате стрельбы в США погибли дети

Пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в американском штате Южная Каролина, в их числе двое детей. Об этом сообщает New York Post.

Погибшие — пожилая семейная пара: 70-летний врач и его супруга. Убиты также двое их малолетних внуков — 9-летняя девочка и 5-летний мальчик — и работник, который в тот момент находился в их доме. Известно о ранении шестого человека, он госпитализирован.

Точной информации о преступнике не сообщается. По одним данным, он после нападения покончил с собой, по другим — обнаружен недалеко от места преступления и задержан.

1 апреля в США произошел другой эпизод массовой стрельбы. По меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в бизнес-комплексе в городе Ориндж в американском штате Калифорния.

23 марта сообщалось, что в американском Боулдере, штат Колорадо, вооруженный мужчина внезапно устроил стрельбу в супермаркете, в результате погибли 10 человек. На место происшествия прибыли полицейские. Стрелявший был ранен, его задержали.