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Два брата убили всю семью и покончили с собой

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Фото: Carlo Allegri / Reuters

Два брата из Далласа, штат Техас, США, убили всю семью и покончили с собой. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, двое братьев застрелили родителей, сестру и бабушку, а после покончили с собой. Их имена не раскрываются. Один из братьев сообщил о своих планах в соцсетях. Он рассказал, что решение убить родных было принято после вдумчивого взвешивания всех «за» и «против».

Он также сообщил, что в последнее время часто наносил себе порезы, а его лечение от депрессии перестало помогать. По словам полиции, особое внимание в посте отводится сериалу «Офис» — молодому человеку очень не понравилась его концовка. Кроме того, он пожаловался на то, как легко его брат-соучастник смог раздобыть оружие.

Ранее сообщалось, что в Боулдере, штат Колорадо (США), вооруженный мужчина устроил стрельбу в супермаркете, в результате погибли шесть человек, в том числе один полицейский. Как рассказали очевидцы местным телеканалам, неизвестный внезапно открыл стрельбу в магазине, в результате чего покупатели впали в панику и стали разбегаться. На место происшествия прибыли полицейские. Стрелявший задержан.

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