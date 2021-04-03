Протаранивший КПП у Капитолия подозревал власти в «контроле над разумом»

Ной Грин (Noah Green), протаранивший КПП у здания Капитолия в Вашингтоне, подозревал власти страны в «контроле над разумом» и считал, что причиной его невзгод были ЦРУ и ФБР. Об этом сообщает CNN.

Издание ссылается на страницу в Instagram, которая, предположительно, принадлежала Грину. На ней за несколько недель до нападения мужчина сообщал, что потерял работу. В одном из постов он также признавался, что «последние несколько лет были тяжелыми, а последние несколько месяцев — еще тяжелее».

В другой публикации мужчина написал, что лидер афроамериканского политического и религиозного движения «Нация ислама» Луис Фаррахан, последователем которого являлся Грин, спас его «после ужасных невзгод». В своих несчастьях он обвинил ЦРУ, ФБР и правительственные ведомства США. В частности, он пожаловался на пищевые отравления, нападения, «несанкционированные операции в больнице», а также «контроль над разумом».

Менее чем за два часа до нападения Грин опубликовал на странице несколько сторис. Среди прочего, там были ссылки на видео Фарраханом. «Правительство США — враг номер один для чернокожих!» — было написано в одном из них. После нападения предполагаемые страницы Грина в соцсетях были удалены.

По данным издания, в 2019 году Ной Грин закончил Университет Кристофера Ньюпорта в городе Ньюпорт-Ньюс (Виргиния) со степенью бакалавра в области финансов.

2 апреля здание Конгресса США закрыли на вход и выход из-за «внешней угрозы», вызванной стрельбой неподалеку. В полиции Капитолия США сообщили, что неизвестный протаранил автомобилем двух полицейских. После этого мужчина вышел из машины с ножом, но правоохранители открыли по нему стрельбу и обезвредили нападавшего. Позже стало известно, что нападавший умер, скончался и один раненый полицейский.