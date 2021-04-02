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Стало известно о связи протаранившего КПП у Капитолия с «Нацией ислама»

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Фото: ALEXANDER DRAGO / Reuters

Водитель автомобиля, протаранивший контрольно-пропускной пункт (КПП) у Капитолия в Вашингтоне, был связан с движением «Нация ислама». Об этом сообщает MSNBC.

По словам источников в правоохранительных органах, об этом 25-летний Ноа Грин из Индианы писал в социальных сетях. В своих постах он также жаловался на потерю работы и искал духовного наставничества.

Отмечается, что «Нация ислама» выступает за улучшение положения афроамериканцев в обществе.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля, протаранившего КПП у Капитолия, умер. Как сообщил корреспондент телеканала NBCWashington Пит Уильямс, подозреваемый скончался после 14:00 по местному времени.

2 апреля здание Конгресса США закрыли на вход и выход из-за «внешней угрозы», вызванной стрельбой неподалеку. Инцидент произошел во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. В полиции Капитолия США сообщили, что неизвестный протаранил автомобилем двух полицейских. Один из них скончался.

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