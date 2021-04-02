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Протаранивший КПП у Капитолия водитель умер

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Фото: ERIN SCOTT / Reuters

Водитель автомобиля, протаранивший контрольно-пропускной пункт (КПП) у Капитолия в Вашингтоне, умер. Об этом сообщает NBCWashington.

Как сообщил корреспондент телеканала Пит Уильямс, подозреваемый скончался после 14:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что здание Конгресса США закрыли на вход и выход из-за «внешней угрозы», вызванной стрельбой неподалеку. Инцидент произошел во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. В полиции Капитолия США сообщили, что неизвестный протаранил автомобилем двух полицейских. Все трое были доставлены в больницу.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа учинили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.

Предыстория: Капитолий США закрыли из-за «внешней угрозы»
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