В Вашингтоне эвакуировали людей из здания Конгресса США

Полиция временно эвакуировала людей из офисного здания палаты представителей Конгресса США в среду, 31 марта, из-за подозрительного пакета. Об этом сообщает телеканал АВС News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, неизвестный предмет был обнаружен в одном из кабинетов. Позже вещатель сообщил, что сотрудники полиции отменили эвакуацию людей из здания, передает ТАСС.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа учинили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.