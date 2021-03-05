Мир
 
Последние новости
Белоруссия попросила Литву выдать Тихановскую
Совфед обвинил США и Великобританию в попытках обойти конвенцию о химоружии
Диетолог назвала самые опасные для женского здоровья и красоты продукты
Живший 17 лет с пулей в глазу москвич пожаловался врачам 
В России выявили 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки умерли 462 пациента с коронавирусом
Россиянам предложили отдохнуть в Сочи и Крыму в кредит
Рассекречены характеристики бюджетного флагмана Xiaomi
Назван способ накопить на достойную пенсию в России
Новости партнеров
Прослушать новость

ФБР проверит конгрессменов на содействие штурму Капитолия

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США проверит конгрессменов на возможное содействие участникам штурма Капитолия. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ведомство планирует установить, мог ли кто-то из законодателей случайно или преднамеренно помочь протестующим. В распоряжении ФБР оказались свидетельства контактов между конгрессменами и участниками штурма в дни, предшествующие беспорядкам. Кроме того, ведомство располагает записями разговоров между предполагаемыми участниками беспорядков, в которых те обсуждают свои связи с членами Конгресса, имена которых не раскрываются.

Тем не менее, ФБР пока не выдвигает обвинений против конкретных законодателей. Если следователи заподозрят, что кто-то из конгрессменов или их помощников помогал участникам штурма, то они могут запросить ордер на получение доступа к содержанию их разговоров. Пока такие шаги не предпринимались, отмечает телеканал.

6 января протестующие сторонники бывшего президента США Дональда ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, на которых победу одержал Джо Байден. После беспорядков правоохранители возбудили почти 300 уголовных дел.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Federal investigators are examining communications between US lawmakers and Capitol rioters
Полиция потребовала от Пентагона продолжить охрану Капитолия
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в еде