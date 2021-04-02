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Капитолий США закрыли из-за «внешней угрозы»

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Фото: Reuters

Здание Капитолия США закрыли на вход и выход из-за «внешней угрозы», вызванной стрельбой неподалеку. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она призналась, что не в курсе происходящего на Капитолийском холме. Позже в полиции Капитолия США сообщили, что неизвестный протаранил автомобилем двоих полицейских. «Подозреваемый задержан. Оба офицера ранены. Все трое были доставлены в больницу», — сообщается в официальном аккаунте полиции в Twitter.

Журналистка Fox News Жаки Генрих рассказала, что синяя машина врезалась в заграждение возле здания Капитолия. Она также увидела, как на носилках уносят двоих людей, но не смогла разобрать — гражданских или полицейских. Аналитик телеканала NBC News Джейк Шерман, также оказавшийся на месте происшествия, сообщил, что на территории Капитолия приземлился вертолет.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа учинили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.

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