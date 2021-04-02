Получивший ранение у Капитолия полицейский умер

Один из полицейских, получивший ранение в результате нападения у Капитолия в Вашингтоне, умер. Об этом сообщает Fox News.

До этого стало известно, что после 14:00 по местному времени скончался водитель автомобиля, протаранивший контрольно-пропускной пункт.

Как сообщает телеканал, после наезда на полицейских мужчина вышел из машины с ножом, но правоохранители открыли по нему стрельбу и обезвредили нападавшего. По информации сотрудников служб безопасности, подозреваемый не был связан с какой-либо группировкой.

Здание Конгресса США закрыли на вход и выход из-за «внешней угрозы». Инцидент произошел во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа учинили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.