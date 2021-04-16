В бойне на складе в США погибли восемь человек

В результате стрельбы на складе логистической компании FedEx в американском Индианаполисе погибли восемь человек, многие пострадали и госпитализированы. Об этом сообщил в Twitter местный журналист Майкал МакЭлдоуни.

По данным полицейских, приехавших на место бойни, стрелок покончил с собой. Точных списков жертв и пострадавших пока нет, однако известно, что четверых раненых госпитализировали экстренные службы, одного — в критическом состоянии. Двоим оказали помощь на месте.

Родственников работников предприятия собрали в отеле неподалеку от здания FedEx. Многие из них ждут информации и не знают, не пострадали ли их родные.

12 апреля департамент полиции города Ноксвилл, штат Теннесси, сообщил о нескольких жертвах при стрельбе в американской школе. В перестрелке был ранен полицейский, его госпитализировали.

23 марта президент США Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс активизировать усилия, чтобы ужесточить контроль над огнестрельным оружием и даже запретить некоторые его виды. Предложение американского лидера прозвучало на фоне ЧП в Колорадо, которое стала вторым случаем массовой стрельбы в США за одну неделю. В результате первого происшествия погибли десять человек, в результате второго — стрельба произошла в Атланте, штат Джорджия — жертвами стали восемь человек.