Мир
 
Последние новости
Зеленский рассказал о безответном запросе на разговор с Путиным
Врач предупредила об опасности популярного в России «коварного» фрукта
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве
Фанаты увидели в танце Бритни Спирс в откровенном наряде призыв о помощи
Зеленский перечислил «наиболее понимающие» Украину страны
В Тбилиси неизвестные захватили заложников в здании Банка Грузии
Разработчики рассказали о возвращении Cyberpunk 2077 на PlayStation
У российской фигуристки разошлось платье на командном чемпионате мира
Тима Белорусских признался в суде в употреблении наркотиков с 16 лет
Новости партнеров
Прослушать новость

В бойне на складе в США погибли восемь человек

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: WXIN

В результате стрельбы на складе логистической компании FedEx в американском Индианаполисе погибли восемь человек, многие пострадали и госпитализированы. Об этом сообщил в Twitter местный журналист Майкал МакЭлдоуни.

По данным полицейских, приехавших на место бойни, стрелок покончил с собой. Точных списков жертв и пострадавших пока нет, однако известно, что четверых раненых госпитализировали экстренные службы, одного — в критическом состоянии. Двоим оказали помощь на месте.

Родственников работников предприятия собрали в отеле неподалеку от здания FedEx. Многие из них ждут информации и не знают, не пострадали ли их родные.

12 апреля департамент полиции города Ноксвилл, штат Теннесси, сообщил о нескольких жертвах при стрельбе в американской школе. В перестрелке был ранен полицейский, его госпитализировали.

23 марта президент США Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс активизировать усилия, чтобы ужесточить контроль над огнестрельным оружием и даже запретить некоторые его виды. Предложение американского лидера прозвучало на фоне ЧП в Колорадо, которое стала вторым случаем массовой стрельбы в США за одну неделю. В результате первого происшествия погибли десять человек, в результате второго — стрельба произошла в Атланте, штат Джорджия — жертвами стали восемь человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Два брата убили всю семью и покончили с собой
Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США
Полиция сообщила о жертвах при стрельбе в американской школе