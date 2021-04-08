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Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил об охватившей страну эпидемии вооруженного насилия. Его слова, прозвучавшие в ходе выступления в Розовом саду Белого дома, приводит агентство Reuters.

Уточняется, что во время политик в присутствии генерального прокурора Меррика Гарленда озвучил комплекс мер, которые помогут взять под контроль ситуацию с оружием в стране. Данная инициатива рассматривается Белым домом как один из первых шагов на пути к сдерживанию преступлений, массовых убийств с применением огнестрельного оружия и самоубийств.

В США регулярно фиксируются инциденты с применением оружия. Так, 8 апреля сообщалось, что в результате стрельбы в жилом доме в американском штате Южная Каролина погибли пять человек, в том числе двое детей. Погибшие — пожилая семейная пара: 70-летний врач и его супруга. Убиты также двое их малолетних внуков — 9-летняя девочка и 5-летний мальчик — и работник, который в тот момент находился в их доме. Известно о ранении шестого человека, он госпитализирован.

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