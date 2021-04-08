Байден продолжил строить стену Трампа и нарвался на критику

Президент США Джо Байден нарвался на критику из-за намерения продолжить строительство стены на границе с Мексикой на фоне наплыва мигрантов. Его политику раскритиковала депутат палаты представителей Ильхан Омар у себя в Twitter.

«Постыдно и неприемлемо для президента продолжать строительство ксенофобной и расистской стены Трампа», — написала она, упомянув аккаунт президента.

За день до этого стало известно, что миграционные власти США собираются застроить прорехи в ряде мест пограничной стены из-за чрезмерного числа мигрантов.

В феврале сообщалось, что Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Новая администрация США объявила, что «не допустит траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе». Президент попросил тщательно проверить, на что власти тратились в рамках этого проекта. Байден также остановил действовавший на границе с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.