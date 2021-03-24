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Байдену посоветовали «поднять задницу» и срочно решать важные вопросы

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Evan Vucci / AP

Президенту США Джо Байдену посоветовали «поднять задницу» и срочно решать важные вопросы о безопасности границ. Такое заявление сделал сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, передает The Washington Time.

Республиканец разозлился, так как считает, что Белый дом пытается убедить общественность ложными заявлениями о безопасности американо-мексиканской границы. Политик назвал ситуацию в Техасе, Нью-Мексико и Аризоне «выходящей за рамки кризиса, надвигающейся катастрофой национальной безопасности».

«Президент Байден и вице-президент [Камала] Харрис, при всем уважении, поднимите свою задницу, отправляйтесь к границе и посмотрите на последствия своей политики, которая не работает. Перестаньте отрицать очевидное», ― призвал Грэм во время ток-шоу «Хэннити». Сенатор заявил, что вместе с коллегами лично съездит к границе 26 марта.

По его словам, если Байден не прикажет «всем идти домой и прекратить привозить людей в Соединенные Штаты», то к июню число мигрантов возрастет до двух миллионов. «Да благословит Бог пограничный патруль и таможенников, разбирающихся с шоу, которое администрация Байдена устроила на границе», ― сыронизировал Грэм.

Слова сенатора прозвучали на фоне репортажа корреспондента Fox News Сары Картер об условиях содержания мигрантов. В нем рассказывается, что помещение на границе, рассчитанное на 80 человек, вместило 694 несопровождаемых ребенка. За несовершеннолетними присматривают два агента пограничного патруля, которые не могут обеспечить полноценный присмотр за ними.

Ранее Харрис на вопрос репортера, будет ли она посещать границу, ответила «не сегодня» и рассмеялась. Белый дом при этом не стал отвечать на вопрос Fox News об уместности такой реакции, учитывая нарастающий миграционный кризис.

До этого администрацию Байдена обвинили в открытии ящика Пандоры в ситуации с кризисом мигрантов. 10 марта сообщалось, что Белый дом неохотно признает поток нелегальных мигрантов гуманитарным кризисом, называя ситуацию на границе вызовом.

С 19 февраля Вашингтон приступил к первому этапу программы, «направленной на восстановление безопасной и упорядоченной обработки документов на юго-западной границе». В ее рамках мигрантам помогают оформить виртуальную регистрацию, после чего разрешают пересечь границу. При этом рассмотрения своих запросов и судебных слушаний мигранты теперь ждут на территории Штатов, а не Мексики, как это было при экс-президенте США Дональде Трампе. До этого Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

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