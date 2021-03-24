Эксперт увидел скрытые мотивы Байдена в ухудшении отношений США и России

Ухудшая отношения между Вашингтоном и Москвой, президент США Джо Байден пытается отвлечь граждан страны от внутренних проблем. Такие скрытые мотивы в действиях американского лидера увидел профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что внутренняя политика традиционно играет более важную роль для США, чем внешняя. И последняя часто приносится в жертву внутренним интересам страны. Придя к власти, Байден сразу же столкнулся с рядом проблем, отметил Коробков, в том числе, с иммиграционным кризисом.

Кроме того, все больше оппонентов американского лидера начинают беспокоиться о его здоровье и способности встречаться с прессой и иностранными представителями. По словам профессора, Байден отказывается отвечать на вопросы без подготовки. Кроме того, новый президент США готовит повышение налогов, что родит соответствующие требования со стороны общественности и Конгресса.

«Создание напряженности в отношениях с Россией и Китаем теперь позволяет в какой-то степени отвлечь внимание публики от внутренних проблем, а с другой стороны позволяет перейти на традиционную модель (...) марша вокруг флага, разжигания патриотизма с тем, чтобы поднять престиж президента», — пояснил Коробков.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предсказал отношениям США и России трудные времена. Он добавил, что при этом Соединенные Штаты считают, что могут работать с Россией вопреки разногласиям.

18 марта Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. В частности, он планировал обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент уже говорил с коллегой, и пока слишком занят для повторного разговора. Сам Байден проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с Путиным.