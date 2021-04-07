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Годовалый ребенок получил пулю в голову во время дорожных разборок

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Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Годовалый ребенок получил пулю в голову во время дорожных разборок в Чикаго. Об этом сообщает телеканал ABC News.

В полиции предполагают, что конфликт между двумя водителями произошел из-за того, что один из них не дал другому перестроиться в свою полосу. После этого между ними произошла перестрелка, в ходе которой был ранен годовалый ребенок, находившийся в одной из машин.

Автомобиль с ребенком вскоре после стрельбы разбился. Малыша доставили в больницу, сейчас он в тяжелом состоянии. В полиции рассказали, что водители были незнакомы.

Ранее сообщалось, что в штате Джорджия школьники нечаянно застрелили подругу во время упражнений по стрельбе. Инцидент произошел, когда 17-летняя Кэндис вместе с другими подростками практиковалась в стрельбе из пистолета на заднем дворе одного из своих друзей. В полиции считают, что школьникам должным образом не объяснили технику безопасности.

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