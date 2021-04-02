В США школьники нечаянно застрелили подругу во время упражнений по стрельбе. Об этом сообщает местный телеканал WSB-TV.

Инцидент произошел, когда 17-летняя Кэндис вместе с другими подростками практиковалась в стрельбе из пистолета на заднем дворе одного из своих друзей. В полиции считают, что трагедия произошла из-за того, что школьникам должным образом не объяснили технику безопасности.

Расследование продолжается, в полиции до сих пор не решили, выдвигать ли против подростков обвинения. Телеканал также сообщает, что Кэндис должна была скоро выпуститься из школы, незадолго до трагедии девочка подобрала мантию и шапочку для выпускного.

23 марта президент США Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс активизировать усилия, чтобы ужесточить контроль над огнестрельным оружием и даже запретить некоторые его виды. Предложение американского лидера прозвучало на фоне трагедии в Колорадо, которая стала вторым случаем массовой стрельбы в США за одну неделю. В результате первого происшествия погибли десять человек, в результате второго — стрельба произошла в Атланте, штат Джорджия — жертвами стали восемь человек.

При этом, по данным опросов, около 70 процентов американцев поддерживают введение строгих ограничений на ношение оружия.