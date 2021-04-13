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Полиция сообщила о жертвах при стрельбе в американской школе

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Фото: Brianna Paciorka / Reuters

Департамент полиции города Ноксвилл, штат Теннеси, сообщил о нескольких жертвах при стрельбе в американской школе в понедельник, 12 апреля. Среди них есть полицейский, передает телеканал News 10.

Известно, что здание школы оцепила полиция, учеников отпустили домой. Правоохранители призвали жителей города не посещать этот район.

Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее 12 апреля полицейские в американском Миннеаполисе застрелили чернокожего мужчину в его машине и спровоцировали массовые беспорядки. Убитый — 20-летний Данте Райт (Daunte Wright) — ехал на машине с девушкой, когда его остановили полицейские.

9 апреля один человек погиб и еще пять были ранены в результате стрельбы около промышленного парка в городе Брайан (Техас).

23 марта президент США Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс активизировать усилия, чтобы ужесточить контроль над огнестрельным оружием и даже запретить некоторые его виды. Предложение американского лидера прозвучало на фоне трагедии в Колорадо, которая стала вторым случаем массовой стрельбы в США за одну неделю. В результате первого происшествия погибли десять человек, в результате второго — стрельба произошла в Атланте, штат Джорджия — жертвами стали восемь человек.

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