Полицейские убили темнокожего в машине и спровоцировали беспорядки в США

Полицейские в американском Миннеаполисе застрелили чернокожего мужчину в его машине и спровоцировали массовые беспорядки. Об этом пишет The Independent.

Протестующие собрались на улицах в том месте, где стражи порядка открыли стрельбу. Сообщается, что в основном акция проходила мирно, однако некоторые недовольные запрыгнули на полицейские машины. Для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ, на место также прибыло несколько десятков полицейских в спецодежде.

Как сообщается, убитый — 20-летний Данте Райт (Daunte Wright) — ехал на машине с девушкой, когда его остановили полицейские. По словам матери, Райт успел позвонить ей и отметил, что у стражей порядка якобы вызвали протесты освежители воздуха в автомобиле. Затем женщина услышала слова «Данте, не убегай» и приказ повесить трубку. Когда она перезвонила через несколько минут, девушка Райта сообщила ей, что его застрелили.

Полиция после инцидента пояснила, что в отношении водителя был действующий ордер на арест. Отмечалось, что молодой человек сел в машину и поехал, когда его пытались взять под стражу. В этой связи один из полицейских выстрелил в Райта. Автомобиль проехал еще несколько кварталов и остановился, врезавшись в другую машину. Молодого человека признали скончавшимся на месте. В настоящее время ведется разбирательство произошедшего.

Инцидент произошел на фоне накаленной обстановки в Миннеаполисе — там идет судебный процесс по резонансному делу о смерти 46-летнего чернокожего охранника Джорджа Флойда. Он был арестован 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Полицейский Дерен Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. Действия полиции стали причиной массовых погромов в США.