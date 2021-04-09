Эксперты в суде высказались о причине смерти Джорджа Флойда

Резонансная смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда была вызвана действиями полицейского Дерека Шовина. Такой вывод в ходе состоявшегося 8 апреля судебного заседания озвучил пульмонолог Мартин Тобин (Martin Tobin), уточняет The Washington Post. Другой эксперт также озвучил свою версию.

Специализирующийся на дыхательных процессах врач отделения интенсивной терапии заявил, что Флойд скончался от нехватки кислорода. Он также отметил, что прием, которым при задержании воспользовался полицейский, мог убить любого здорового человека. Пересмотрев запись инцидента, Тобин обратил внимание на тот факт, что Шовин очень долго держал колено на шее Флойда.

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Работающий в правоохранительных органах врач неотложной медицинской помощи Билл Смок (Bill Smock) пришел к тем же выводам и опроверг версию о том, что смерть могла произойти из-за проблем с сердцем. «Флойд умер от позиционной асфиксии — иными словами, он умер, потому что в его теле не осталось кислорода», — заключил он.

Защита полицейского настаивает на том, что смерть Флойда наступила в результате стечения обстоятельств. Утверждается, что к летальному исходу привели наркотические вещества, проблемы с сердцем, а также высокое кровяное давление.

В пятницу, 9 апреля, в суде даст показания Эндрю Бейкер (Andrew Baker), главный судмедэксперт округа Хеннепин в штате Миннесота. Отмечается, что показания специалиста будут особенно ценными, так как именно он проводил вскрытие.

В октябре 2020 года сообщалось, что суд снял одно обвинение с Шовина, обвиняемого в грубом аресте, который якобы привел к смерти Флойда. Уточнялось, что упомянутый сотрудник правоохранительных органов находился в тюрьме максимального режима с 31 мая 2020 года, но его освободили 7 октября 2020 года после внесения залога в размере одного миллиона долларов. Тогда же уточнялось, что суд возобновится в марте 2021 года.

46-летний Флойд был арестован 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвинили в смерти Флойда полицейских, а также заявили о несправедливом отношении к темнокожим в стране.