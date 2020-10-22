Судья снял одно обвинение с задушившего Джорджа Флойда полицейского

Судья снял одно обвинение с бывшего полицейского Дерека Шовина, который задушил во время грубого ареста чернокожего охранника Джорджа Флойда. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что судья в Миннесоте снял обвинения в убийстве третьей степени, теперь Шовин обвиняется в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве из-за халатности, которая создавала необоснованный риск.

Ранее сообщалось, что освобожденному под залог Шовину разрешили покинуть Миннесоту. Полицейский содержался в тюрьме максимального режима с 31 мая, но его освободили 7 октября после внесения залога в размере одного миллиона долларов. В суде он должен будет появиться в марте 2021 года.

46-летнего Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских, а также заявляют о несправедливом отношении к темнокожим в стране.

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