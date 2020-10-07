Задушившего Джорджа Флойда полицейского выпустили из тюрьмы

Полицейского Дерека Шовина, который задушил чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе, выпустили из тюрьмы после внесения залога в размере одного миллиона долларов. Об этом сообщает The Daily Mail.

Протокол суда Миннесоты подтверждает, что 7 октября был внесен безналичный залог в размере миллиона долларов. Шовин содержался под стражей с 31 мая.

В июле стало известно, что еще одного полицейского, задержанного за убийство Флойда, освободили под залог в 750 тысяч долларов. Речь идет о бывшем сотруднике полиции Ту Тао. Согласно договоренностям, он должен выполнить ряд условий, установленных судом, в том числе выступать на слушаниях, избегать правонарушений и не связываться с семьей жертвы. В июне залог внесли за бывших офицеров Томаса Лейна и Джеймса Куэнга, проходящих по этому делу.

46-летнего Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских, а также заявляют о несправедливом отношении к темнокожим в стране.

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