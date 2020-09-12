Главный подозреваемый в убийстве Джорджа Флойда впервые появился в суде

Главный подозреваемый по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда — бывший полицейский Дерек Шовин — впервые появился в суде в Миннеаполисе. Об этом сообщает Associated Press.

На прежних слушаниях он не присутствовал, а следил за процессом в онлайн-формате из тюрьмы. В этот раз Шовин, прибыв в зал суда, старался не встречаться взглядом с другими подозреваемыми.

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Агентство пишет, что на заседании 11 сентября прокуроры обнародовали документы, в которых утверждается, что с 2014 года подозреваемый полицейский в ходе задержаний семь раз применял технические средства для удушья, и в четырех из этих случаев Шовин, по мнению прокуратуры, зашел слишком далеко, в том числе при задержании Флойда.

Издание сообщает, что на слушаниях адвокаты четырех обвиняемых потребовали проведения отдельных судебных разбирательств для их подзащитных. Известно, что подозреваемые винят в смерти афроамериканца друг друга.

В июле стало известно, что еще одного полицейского, задержанного за убийство Флойда, освободили под залог в 750 тысяч долларов. Речь идет о бывшем сотруднике полиции Ту Тао. Согласно договоренностям, он должен выполнить ряд условий, установленных судом, в том числе выступать на слушаниях, избегать правонарушений и не связываться с семьей жертвы. В июне залог внесли за бывших офицеров Томаса Лейна и Джеймса Куэнга, проходящих по этому делу.

46-летнего Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских, а также заявляют о несправедливом отношении к темнокожим в стране.