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Убийцу Джорджа Флойда обвинили в уклонении от уплаты налогов

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Дерек Шовин
Дерек Шовин
Фото: Hennepin County Sheriff's Office / Reuters

Бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, обвинили в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как стало известно, Шовин и его жена не сообщили властям о доходах на сумму около 38 тысяч долларов. Им вменяют пособничество и подстрекательство к подаче ложных налоговых деклараций, а также их непредоставлении.

В общей сложности бывшие супруги занизили свой доход на 464 тысяч долларов в период с 2014 по 2019 годы. В эту сумму входит заработок Шовина в качестве охранника в клубе. Отмечается, что по ходу расследования она может увеличиться.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Полицейский Дерек Шовин грубо придавил шею Флойда коленом, и тот стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Действия полиции стали причиной массовых протестов, которые в ряде случаев сопровождаются мародерством и погромами.

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