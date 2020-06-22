Чернокожих надзирателей тюрьмы спрятали от убийцы Джорджа Флойда

Темнокожим надзирателям тюрьмы запретили приближаться к убийце Джорджа Флойда, бывшему полицейскому Дереку Шовину. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что восемь небелых сотрудников исправительного учреждения округа Рэмзи города Сент-Пол подали против работодателя иск о дискриминации. Они утверждают, что начальство спрятало их от любых контактов с Шовином по расовым причинам. Надзиратели обижены этим фактом, поскольку не могут вспомнить случая в практике, когда бы от какого-либо заключенного отстраняли всех белых.

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Отмечается, что впервые истцы почувствовали неладное, когда руководство сменило чернокожего офицера на белого при досмотре заключенного. После этого всех цветных охранников тюрьмы перевели на третий этаж, запретив им появляться на пятом, где находится Шовин, даже при чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что в Миннеаполисе на месте убийства Флойда начали читать проповеди и проводить крещение в ванне, которую поставили посреди дороги. По мнению пастора Чарльза Карука, это священное место.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Полицейский Дерек Шовин грубо придавил шею Флойда коленом, и тот стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Действия полиции стали причиной массовых протестов, которые в ряде случаев сопровождаются мародерством и погромами.

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