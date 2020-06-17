Чернокожий мальчик спрятался от полицейских из-за страха быть убитым

В американском городе Трумбалл, штат Коннектикут, чернокожий 10-летний мальчик спрятался за машиной от проезжавших полицейских из-за страха быть убитым как Джордж Флойд во время грубого ареста. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал телеканал CBS News.

На кадрах видно, как ребенок играет в баскетбол около проезжей части. Затем он оборачивается, замечает полицейский автомобиль и скрывается за припаркованном белым джипом, пока правоохранители не проехали мимо. Только после этого мальчик снова начал играть и забросил мяч в баскетбольное кольцо.

Мальчик объяснил, что боится сотрудников полиции, «потому что они убили Джорджа Флойда». Его отец Стейси Пьер-Луи считает, что в настоящий момент такие страхи испытывают многие темнокожие жители США. «Почему он чувствует, что должен прятаться, когда не делает ничего плохого? <...> Это реальность для миллионов чернокожих и детей из числа меньшинств в этой стране и во всем мире».

Пьер-Луи сначала не хотел, чтобы запись попала в интернет, поскольку боялся за безопасность семьи, за сына и собственную карьеру в компании BMW. При этом он все-таки выложил видео в социальной сети и многие пользователи обратились к мужчине со словами поддержки. «Переполняют чувства, которые заставляют меня поверить, что в этом мире гораздо больше хорошего, чем плохого», — рассказал он.

Уточняется, что ролик в США стал очень популярным за короткое время. На него обратил внимание американский баскетболист Леброн Джеймс, игрок команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее стало известно, что в Миннеаполисе на месте убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда начали читать проповеди и проводить крещение в ванне, которую поставили посреди дороги. По мнению пастора Чарльза Карука, это священное место.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Полицейский Дерек Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Действия полиции стали причиной массовых протестов, которые в ряде случаев сопровождаются мародерством и погромами.

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