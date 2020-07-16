Полиция показала видео ареста Джорджа Флойда

Полиция Миннеаполиса, штат Миннесота, показала журналистам видео с нательной камеры одного из полицейских, арестовавших афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает MSNBC.

Запись не была передана прессе, поскольку, как заявили в полиции, является важной уликой, но журналисты посмотрели ее благодаря решению судьи и пересказали содержание. По словам репортера, полицейские переговорили с сотрудником магазина, откуда поступил звонок об использовании фальшивых купюр и направились к автомобилю Флойда. Офицер Томас Лэйн, светя фонариком, постучал в окно. Флойд открыл дверь, но показал офицеру только одну руку, и тот, следуя инструкциям, достал оружие и направил его на афроамериканца. Тот был напуган, рыдал, взмолился и даже положил голову на руль, передает CNN, ознакомившееся с видеозаписями с двух нательных камер.

Спустя примерно три минуты Флойда выволокли из машины и попытались заковать его в наручники. Офицеры начали заталкивать его в свой автомобиль и в какой-то момент афроамериканец впервые пожаловался на то, что он не может дышать. Затем Флойд падает на асфальт и полицейские уже втроем (всего на месте их было четверо) заковывают его в наручники и офицер Дерек Шовин применяет к нему удушающий прием коленом. Тогда же Флойд произносит свои последние слова, и через девять минут на место приезжают медики и забирают «абсолютно неподвижное» тело, отмечает CNN. Всего с момента начала записи до последних слов афроамериканца проходит 16 минут.

Все полицейские, участвовавшие в аресте Флойда, уволены и находятся под следствием.