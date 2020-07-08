Опубликовано фото фальшивых купюр Флойда

Опубликованы кадры фальшивых купюр в 20 долларов, которыми пытался расплатиться афроамериканец Джордж Флойд. Кадры улик предоставило издание Daily Mail.

По его данным, мятые купюры были разбросаны по салону автомобиля Флойда. Одна из них находилась на пассажирском сиденье рядом с местом водителя. Также в машине обнаружили очки и бутылку воды.

Один из бывших офицеров Томас Лейн заявил, что полицейский Дерек Шовин был вынужден так жестко задержать Флойда. По его словам, когда чернокожий сидел в машине, его правая рука прикрывала место с поддельной купюрой, и офицеры опасались, что там может находиться оружие.

46-летнего Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!